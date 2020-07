Przed nami kolejny lipcowy weekend. W całym kraju możemy spodziewać się słońca i wysokich temperatur. W niektórych miejscach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ocieplenie zauważalne będzie już w piątek, kiedy to w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 20°C na północny do nawet 27°C na południowym zachodzie. Niestety nie wszędzie będzie ładnie, w województwach południowych i południowo-zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W burzach może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h. Słabe opady deszczu prognozowane są również na wybrzeżu i Pomorzu.

Prognoza pogody na piątek / Interia.pl / INTERIA.PL

Sobota zapowiada się również ciepło. Na ogół będzie słonecznie, tylko gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur i lokalny przelotny deszcz. W województwach południowych spadnie nieco więcej deszczu (do 15 mm) i pojawią się lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 24°C do 27°C, tylko na północy i w rejonach podgórskich chłodniej: od 20°C do 23°C.

Prognoza pogody na sobotę / interia / INTERIA.PL

Niedziela najładniejsza będzie w centrum i na północnym wschodzie, tam najwięcej słońca i bez opadów. Nad resztą kraju będzie więcej chmur z przelotnymi opadami deszcz i burzami, które miejscami mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem i wiatrem w porywach osiągającym do 70 km/h. Zdecydowanie cieplej, temperatura maksymalna wyniesie od 25°C do 29°C, nad morzem około 23°C.