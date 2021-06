Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Informuje, że w Polsce na termometrach zobaczymy dziś od 22 do nawet 27 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze.

Zdj. ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Dziś w ciągu dnia chmur ma być więcej niż we wtorek. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, okresami duże. Na południu i wschodzie przelotnie spadnie deszcz. Mogą wystąpić burze. IMGW podaje, że będzie ich więcej niż we wtorek, ale nie będą one gwałtowne.



W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu. Porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h. Lokalnie może również spaść niewielki grad.

Temperatura maksymalna ma być dziś zbliżona do tej z wtorku - od 22 do 27 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i nad morzem na termometrach zobaczymy od 19 do 21 st.