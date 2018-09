Do końca tego tygodnia czekają nas bardzo ciepłe dni - do 28 st. Celsjusza. Dopiero w weekend można spodziewać się ochłodzenia.

Dzisiaj w całym kraju przewidywane jest małe zachmurzenie. Najchłodniej będzie w woj. podkarpackim i lubelskim - 22 stopnie Celsjusza, a najcieplej - do 25 st. C w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz w kujawsko-pomorskim.

Prognoza pogody na poniedziałek / INTERIA.PL

Wtorek w całej Polsce będzie jeszcze cieplejszy - do 28 st. C. w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. Najniższą temperaturę pokażą termometry w w woj. podlaskim i podkarpackim. Na zachodzie będzie słonecznie, a na pozostałym obszarze kraju przewidywane jest niewielkie zachmurzenie.



Prognoza na wtorek / INTERIA.PL

Środa - bez zmian. Do 28 st. C w woj. dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. W woj. podkarpackim ma być 25 st. C i to będzie region kraju z najniższą temperaturą.



Prognoza na środę / INTERIA.PL

Wysokiej temperatury możemy się spodziewać do końca tygodnia - potem prognozowane jest ochłodzenie.



