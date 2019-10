Przed przejściami dla pieszych na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach mają zostać zamontowane progi zwalniające - zapowiedział stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Projekt zatwierdziło warszawskie Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Montaż możliwy jest już w przyszłym tygodniu.

Miejsce wypadku na Bielanach / TVN24/x-news

Decyzja o montażu progów zwalniających to efekt tragicznego wypadku, do którego doszło 20 października przy ulicy Sokratesa. Na przejściu dla pieszych wskutek potrącenia przez rozpędzone auto bmw zginął 33-letni mężczyzna. Samochód miał jechać z prędkością 130 km/h.

Ze względu na to zdarzenie i poruszenie wśród mieszkańców Warszawy we wtorek zwołano nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dzielnicy z udziałem szefów ZDM i BPMiT, policjantów oraz burmistrza Bielan Grzegorza Pietruczuka. W posiedzeniu aktywnie uczestniczyli przybyli mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

Jest projekt dot. progów zwalniających

Dyrektor stołecznego ZDM Łukasz Puchalski poinformował, że na krótki czas przed rozpoczęciem posiedzenia do BPMiT wpłynął projekt, wcześniej zatwierdzony przez policję i Zarząd Transportu Miejskiego, zakładający powstanie progów zwalniających na ulicy Sokratesa. Dyrektor BPMiT Michał Domaradzki zadeklarował wówczas, że projekt zostanie przyjęty, a montaż progów rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Jak przekazała PAP rzeczniczka ZDM Karolina Gałecka, projekt został już zatwierdzony przez Biuro, co oznacza zielone światło dla instalacji progów.

ZDM chce, aby progi stanęły przed każdym z przejść na całej długości ulicy Sokratesa - od ul. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej. To najszybsze rozwiązanie, jakie zarządca może wdrożyć, aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Zgodnie z przepisami, progi umieszczone zostaną w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od przejścia. Rozwiązanie ma być tymczasowe.

W planach przebudowa ulicy Sokratesa

W dalszej perspektywie ZDM planuje przebudowę ulicy Sokratesa, w ramach której - obecnie dwupasmówka - zostałaby zawężona do jednego pasa ruchu. Stanowiłoby to dostosowanie przekroju ulicy do ciągu ulic Conrada - Sokratesa - Przy Agorze. Zmiana nie dotyczyłaby krańcowych skrzyżowań z ulicami Kasprowicza i Wólczyńską, gdzie według zarządcy ruch powinien pozostać płynny jak dotychczas.

Na realizację projektu potrzeba jednak pieniędzy. Zarząd będzie wnioskować do Rady Warszawy o utworzenie nowego zadania i zwiększenie w przyszłym roku wydatków ZDM na bezpieczeństwo ruchu drogowego o 10 mln zł. To w ramach tych wydatków ma zostać przebudowana ulica Sokratesa. W związku z tym, na dalsze kroki należy poczekać do grudniowej sesji budżetowej Rady Warszawy i na decyzję radnych.