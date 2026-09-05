„Palce umarlaka”. Mroczny lokator polskich lasów niepotrzebnie budzi strach

RMF24

W polskich lasach można natknąć się na wyjątkowo osobliwego grzyba o intrygującym wyglądzie. Próchnilec maczugowaty, zwany potocznie „palce umarlaka”, fascynuje od lat. Czym wyróżnia się ten niezwykły grzyb i gdzie można go spotkać?

„Palce umarlaka” budzą grozę w lesie

Próchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha) to grzyb, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Przybiera nieregularne, maczugowate kształty, często przypominające martwe ludzkie palce, co stało się inspiracją dla jego potocznych nazw – „palce umarlaka” czy „palce nieboszczyka”.

Wysokość pojedynczego owocnika waha się od 3 do 10 centymetrów, a grubość osiąga około 2,5 centymetra. Młode okazy są blade z charakterystycznym białym szczytem, który z czasem ciemnieje, przybierając szarawy odcień. W miarę dojrzewania grzyb staje się coraz ciemniejszy, aż do niemal czarnego koloru, jednocześnie zyskując pomarszczoną fakturę.

Ta roślina cię zachwyci. Ma piękne liście i kwiaty, jest odporna na mróz Albicja jedwabista, nazywana też albicją biało-różową, to roślina, która coraz częściej pojawia się w ogrodach na całym świecie – również w Polsce. Swoją popularność zawdzięcza efektownym, jedwabistym kwiatom, lekkim liściom oraz niezwykłym cechom,…

Miąższ próchnilca jest twardy, korkowaty i włóknisty, o białej barwie. Różnorodność kształtów, jaką przyjmują owocniki, znalazła odzwierciedlenie w łacińskiej nazwie gatunkowej „polymorpha”, oznaczającej „różnokształtny”.

Gdzie rośnie próchnilec maczugowaty? Czy jest jadalny?

Próchnilec maczugowaty to gatunek występujący niemal na całym świecie. Rośnie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Afryki i Antarktydy. W Polsce jest grzybem pospolitym. Najczęściej pojawia się na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza buka i dębu, choć można go znaleźć także na innych gatunkach drzew.

Często owocniki próchnilca wyrastają na drewnie częściowo zagrzebanym w ziemi, co sprawia wrażenie, że grzyb rośnie bezpośrednio na podłożu. Takie położenie dodatkowo potęguje jego upiorny wygląd, szczególnie gdy z ziemi wystają czarne, palczaste struktury.

Budzi strach od dekad. Żarłacz biały może polować od pierwszych chwil życia Żarłacz biały to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekinów na świecie i największa drapieżna ryba żyjąca w oceanach. Popularność gatunku gwałtownie wzrosła po premierze filmu "Szczęki" z 1975 roku, który utrwalił jego wizerunek jako…

Grzyb ten nie jest jadalny ze względu na twardą, korkowatą konsystencję i brak walorów smakowych. Mimo to, jego niezwykły wygląd sprawia, że często staje się obiektem zainteresowania fotografów przyrody i miłośników grzybów.

Grzyb z aurą tajemniczości

Warto wspomnieć, że próchnilec maczugowaty został po raz pierwszy opisany naukowo w 1797 roku przez Christiaana Persoona. Obecność próchnilca maczugowatego w polskich lasach to dowód na niezwykłą różnorodność rodzimych ekosystemów. Choć nie nadaje się do spożycia, jego charakterystyczny, nieco upiorny wygląd budzi ciekawość i zachęca do bliższego poznania świata grzybów.

Spacerując po lesie, warto zwrócić uwagę na martwe pnie i konary – być może to właśnie tam natkniemy się na „palce umarlaka”, jednego z najbardziej niezwykłych mieszkańców naszych lasów.