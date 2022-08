Dziś powinno ruszyć przyjmowanie wniosków o trzy tysiące złotych dodatku węglowego. Ustawa podpisana przed długim weekendem przez prezydenta weszła w życie. Problem jednak w tym, że – jak informujecie na Gorącą Linię RMF FM – są problemy ze złożeniem wniosków. Brakuje przepisów wykonawczych – ostrzega nasz reporter.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Nie można złożyć wniosku ani przez internet, ani osobiście w urzędzie. Brakuje rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. Projekt rozporządzenia i projekt wzoru wniosku wcześniej zostały co prawda opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji - problem jednak w tym, że to nadal projekt, a do tego rządowa strona działa z problemami - informujecie na Gorącą Linię RMF FM.

Gminy nie mogą więc przyjmować wniosków o dopłaty, a. Urzędy wyznaczyły już nawet na dziś specjalne dyżury w sprawie dodatku węglowego - zwykle w godzinach popołudniowych - ale z adnotacją, że odbędą się one pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku.

Nasz reporter przed godziną 10 we wtorek rozmawiał z rzecznikiem resortu klimatu i środowiska Aleksandrem Brzózką, który stwierdził, że nie wie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie. Być może jest to kwestia kilku dni.



Dla kogo pieniądze?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.



Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.



We wniosku trzeba będzie m.in. podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane.

Trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.