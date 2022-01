Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy pojawił się już w wykazie na stronie internetowej Sejmu.

Jedna z manifestacji przeciwko "lex TVN" / Radek Pietruszka / PAP

"Zgodnie z zapowiedzią złożoną 27 grudnia 2021 r., Prezydent Andrzej Duda skierował dziś do Sejmu weto do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji" - podała na Twitterze KPRP.

Informację tę skomentował, także na Twitterze, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. "Decyzja formalnie wykonana. Izolacja nie uniemożliwia wykonywania obowiązków" - napisał.



Wcześniej w środę Szrot poinformował, że w związku z przypadkami zachorowań w KPRP prezydent Duda przeprowadził test na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik . Dodał, że prezydent czuje się dobrze, jest pod stałą opieką medyczną i zgodnie z przepisami przebywa w izolacji.

Weto do "lex TVN"