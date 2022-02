O niezmienianie uchwały antysmogowej dla Małopolski apeluje do marszałka województwa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jego zdaniem zmiana regulacji byłaby niekorzystna dla mieszkańców i zaprzepaściłaby wysiłek ostatnich lat oraz osiągnięte już efekty.

Smog nad Krakowem / shutterstock / Shutterstock

W piśmie do marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego prezydent zaapelował o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany istniejącej uchwały antysmogowej.

Pragnę podkreślić, że dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie. Zmiana regulacji uchwały antysmogowej byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców - napisał Majchrowski.

Prezydent podkreślił, że poprawa powietrza w Krakowie to zasługa trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji sejmiku województwa o zakazie stosowania paliw stałych oraz setek milionów złotych wydanych na programy antysmogowe.

Kraków apeluje o sprawne wdrożenie uchwały w całym regionie, bo wymiana kilkudziesięciu tysięcy starych pieców wokół Krakowa jest konieczna, żeby rozwiązać problemu smogu. Potrzeba do tego determinacji i zaangażowania władz na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz centralnym - napisał prezydent.

W 2017 r. sejmik Małopolski jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową dla całego województwa. Zakłada ona, że w nowo budowanych domach mają być montowane wyłącznie nowoczesne kotły piątej klasy. Do końca 2022 r. muszą zostać wymienione wszystkie stare piece, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy trzeciej.

Część radnych samorządu województwa z PiS uważa, że ze względu na inflację, rosnące ceny gazu i prądu oraz występujący w wielu gminach brak możliwości przyłączenia budynków do sieci gazowej wskazana byłaby korekta uchwały antysmogowej i wydłużenie czasu na wymianę starych pieców o kilka lat.

Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron (PiS), zajmujący się sprawami środowiska kilka dni temu informował, że obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą uchwały antysmogowej dla Małopolski.

9 proc. Małopolan złożyło do tej pory deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgodnie z nimi kotły na paliwo stałe poniżej klasy 3 lub bezklasowe stanowią 41 proc. wszystkich pieców w Małopolsce, a te spełniające wymagania ekoprojektu to zaledwie 6 proc. Kominki używane są w 9 tys. 336 domach.