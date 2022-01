Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza - ojciec senatora KO Krzysztofa Brejzy - usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Według mediów chodzi o 300 tysięcy złotych.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przed wejściem do gdańskiej prokuratury / Jan Dzban / PAP

Gdańska prokuratura poinformowała, że zarzuty dotyczą działalności w magistracie od stycznia 2015 do października 2017 roku. Według doniesień medialnych chodzi o 300 tysięcy złotych.

Śledczy ustalili, że prezydent Inowrocławia stworzył w Urzędzie Miasta Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, obejmując go swoim bezpośrednim nadzorem i wykorzystując zatrudnionych w nim pracowników do podejmowania szeregu działań niezwiązanych z wykonywaniem zadań służbowych, lecz mających na celu budowanie w opinii publicznej pozytywnego wizerunku Ryszarda Brejzy i jego syna oraz deprecjonowanie ich przeciwników politycznych na internetowych forach dyskusyjnych oraz portalach internetowych - dodała prokurator Wawryniuk.





Zdaniem prokuratury w okresie objętym zarzutem doszło również do sfinansowania ze środków Urzędu Miasta publikacji w lokalnych mediach artykułu wymierzonego w przeciwnika politycznego prezydenta Inowrocławia, a także druku ulotek dla kandydatki do Rady Miejskiej Inowrocławia. Za popełnienie zarzuconego podejrzanemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Jak podaje prokuratura, materiał dowodowy w tej sprawie oparty jest zarówno na zeznaniach świadków i wyjaśnieniach podejrzanych, jak i dowodach materialnych, czyli wynikach oględzin zabezpieczonych nośników informatycznych, przepływów finansowych, analizach kryminalistycznych czy też opinii biegłego. Do tej pory w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwie 19 podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia ponad 250 przestępstw.

Jeszcze przed postawieniem zarzutów prezydent Inowrocławia zwołał konferencję prasową, podczas której stwierdził, że śledztwo i zarzuty wobec niego są skutkiem intrygi politycznej, w której głównym celem dla PiS-u jest jego syn... senator Koalicji Obywatelskiej - Krzysztof Brejza.