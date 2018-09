Niewielka grupa Polaków protestuje przed Białym Domem przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy. Przeciwnicy polityki rządu PiS oraz samego prezydenta skandują hasło: "Konstytucja".

Protestujący przed siedzibą prezydenta USA to Polacy z Chicago i Nowego Jorku.

Protestujemy tutaj przede wszystkim dlatego, że prezydent, który przyjechał do USA z Polski, narusza zasady konstytucyjne w Polsce - powiedział Marcin Żmudzki, jeden z protestujących.

Absolutnie nie kwestionujemy celów tej wizyty - zastrzegł Żmudzki, zapytany przez dziennikarza RMF FM o tematy rozmów, jakie prezydent Duda planuje poruszyć w rozmowie z prezydentem Trumpem.

Para prezydencka przyleciała do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. Wizyta rozpocznie się we wtorek około południa czasu lokalnego od powitania prezydenta Polski razem z małżonką przez Donalda Trumpa i Melanię Trump w Białym Domu.



Na Blair House - historycznym budynku należącym do Białego Domu - powiewa nasza flaga. To znak, ze zatrzymał się w tym budynku gość z Polski. Tu nocują zawsze przywódcy, których przyjmuje prezydent Stanów Zjednoczonych.

Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo militarne - to według zapowiedzi samego prezydenta Andrzeja Dudy najważniejsze punkty jego wizyty w Waszyngtonie.



Według prezydenta "USA, co naturalne, szukają partnerów i nowych rynków zbytu". I tu rozwijająca się dynamicznie Europa Środkowa została dostrzeżona i jest to szansa dla Stanów Zjednoczonych i dla nas - podkreślił Andrzej Duda.



(ph)