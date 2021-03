Szef PKN Orlen Daniel Obajtek składa wniosek do CBA o ponowną kontrolę swoich oświadczeń majątkowych. O swojej decyzji poinformował na Twitterze. W sprawie głos zabrał także jego pełnomocnik mec. Maciej Zaborowski. Jak zaznaczył prawnik: Obajtek nie ma nic do ukrycia.

Pan Daniel Obajtek podjął decyzję, żeby w dniu dzisiejszym złożyć do CBA wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli jego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli jego oświadczeń majątkowych, które składał w ubiegłych latach - powiedział dziennikarzom mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik prezesa PKN Orlen.

Podkreślił, że jest to inicjatywa wyłącznie Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości względem jego osoby i majątku.

Pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. Natomiast do sprawdzania kwestii majątkowych są przewidziane w Polsce odpowiednie służby i tak m.in. służbą jest CBA i w dniu dzisiejszym taki wniosek zostanie do CBA złożony - powiedział Zaborowski.

Adwokat podkreślił, że oświadczenia majątkowe jego klienta były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym m.in. przez CBA i prokuraturę za czasów rządów poprzedniej koalicji. Ta inicjatywa ma tylko i wyłącznie potwierdzić, że pan Daniel Obajtek jest osobą absolutnie czystą oraz która nie ma nic do ukrycia - zaznaczył mecenas.

O swojej decyzji Daniel Obajtek poinformował także na Twitterze.

Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem - napisał na portalu społecznościowym.

Obajtek: Z każdej złotówki jestem w stanie się rozliczyć

Wcześniej w wywiadzie dla "Super Expressu" Daniel Obajtek zapewniał, że na każdą z nieruchomości ma fakturę.

Od 2011 do 2013 roku miałem permanentną kontrolę prowadzoną również przez CBA i prokuraturę. W 2013 r. prokuratura umorzyła postępowanie. Sprawdzone zostały akty materialne, konta, przelewy, przepływy pieniędzy... To za mało? - pytał w rozmowie z dziennikarzem Daniel Obajtek.

Wyjaśniał, że prokuratura umorzyła sprawę w 2013 r. To była prokuratura Zbigniewa Ziobry? To były nieprawidłowości, które nie pozwalały im postawić jakiegokolwiek zarzutu. (...) To jest wielka manipulacja - mówił.

"Super Express" pytał prezesa Orlenu, czy na każdą z nieruchomości ma fakturę. Tak. Pragnę zaznaczyć, że oprócz moich dochodów, zarobków mam też kredyty. Zostało mi około 1, 5 mln złotych do spłacenia - odpowiadał.

Obajtek zapewniał, że "nie ma nic do ukrycia". Jak zaznaczył, "nie będzie na zawołanie ujawniał oświadczenia majątkowego. Od sprawdzania mojego majątku są organy ścigania, a nie posłowie PO".