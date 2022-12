Dr Łukasz Młynarkiewicz złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnację ze stanowiska prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - poinformowała agencja. Prezes Rady Ministrów przyjął rezygnację.

Łukasz Młynarkiewicz / Tomasz Gzell / PAP

Dr Łukasz Młynarkiewicz był szefem Państwowej Agencji Atomistyki od 11 maja 2020 r. Wcześniej, od 11 września 2019 r. pełnił obowiązki Prezesa Agencji.

Agencja podała, że jako Prezes PAA dr Młynarkiewicz był równocześnie pierwszym Zastępcą Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na okres kadencji 2020-2022. Pełnił także funkcje przedstawiciela RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA).

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację dr. Młynarkiewicza ze stanowiska Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dniem 14 grudnia 2022 r. - czytamy w informacji PAA.

Młynarkiewicz został powołany na wiceprezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Łukasz Młynarkiewicz jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law - programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier - przekazano w komunikacie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.

Jej właścicielem jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.