Paweł Stańczyk złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie oraz z funkcji prezesa zarządu Grupa Azoty ZAK - poinformowała spółka w czwartek.

Paweł Stańczyk / Rafał Guz / PAP

Grupa Azoty ZAK poinformowała w czwartek w komunikacie, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. Paweł Stańczyk złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie oraz funkcji prezesa zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ze skutkiem na koniec dnia 11 września 2022 roku.



Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.



Paweł Stańczyk w latach 2020 - 2021 był prezesem zarządu PGNiG TERMIKA S.A. oraz wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, w latach 2018 - 2020 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. oraz president of board of directors w ORLEN Service Lietuva. W okresie 2016 - 2018 był prezesem zarządu spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. (Grupa PERN), a w 2016 - 2018: członkiem rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.



Grupa Azoty ZAK to producent nawozów azotowych oraz alkoholi OXO, a także plastyfikatorów i chemikaliów. Spółka informuje na swoich stronach internetowych, że posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.