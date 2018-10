Co znajduje się w smogu? Sprawdzić postanowił to prosto krakowski artysta Tomasz Wełna. Nagrał on film, gdzie przy użyciu magnesu "zbiera" pozostałości po krakowskim smogu. Efekty zaprezentował na jednym z portali społecznościowych.

Eksperyment polegał na zebraniu pyłu z parapetu krakowskiego mieszkania i umieszczeniu go na kartce. Tomasz Wełna przesuwał magnes pod kartką papieru, przez co pył reagował, podążając za magnesem. Okazało się, że spora część z tego co zostało zebrane z parapetu, to metal.





To najprawdopodobniej prezent od huty - sugeruje artysta. Powodów złej jakości powietrza jest jednak znacznie więcej. Ten najczęściej wymieniany to niska emisja - efekt spalania niskiej jakości węgla, czy śmieci. Do tego należy dodać spaliny samochodowe zawierające szereg trujących związków, niekorzystne położenie i zabudowa miasta.



Tomasz Wełna jest także współautorem filmu o wpływie smogu na zdrowie “Cały ten smog".



Czynnikiem najbardziej sprzyjającym powstawaniu smogu jest niska temperatura. Wtedy rozpoczyna się intensywne spalanie paliw. Im niższe temperatury, tym większa emisja, a przy sprzyjających warunkach bezwietrznej pogody i braku opadów zanieczyszczenie powietrza jest coraz większe.

