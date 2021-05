W 120. rocznicę urodzin, wspominamy wielkiego Polaka - rotmistrza Witolda Pileckiego. O jego heroizmie powinien usłyszeć cały świat, dlatego jestem dumny, że jedna z głównych sal w KPRM, w których przyjmuję przywódców z całego świata, nosi jego imię - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier do swojego wpisu na Twitterze dołączył zdjęcia z różnymi przywódcami światowymi, w tym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, wykonane przed salą im. rotmistrza Witolda Pileckiego, która znajduje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bezpośrednio obok wejścia do sali znajduje się również tablica pamiątka przedstawiająca biogram Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu na północy Rosji.

W latach 1918-21 służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej (walczył m.in. w bitwie warszawskiej). W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu przedostał się do Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej.

W 1940 r. podczas łapanki w Warszawie pozwolił się aresztować, by przedostać się do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i zdobyć informacje o panujących tam warunkach. Był głównym inicjatorem konspiracji w obozie. Opracowywał sprawozdania przesłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. zdołał uciec z obozu wraz z dwoma współwięźniami.

W latach 1943-44 Pilecki służył w oddziale III Kedywu KG AK i wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej w oflagu VII A w Murnau, a następnie dołączył do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Władysława Andersa wrócił do Polski, aby rozpocząć zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce, w tym o żołnierzach AK i 2 Korpusu więzionych w obozach NKWD i deportowanych do Rosji.

W 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu mokotowskim. Niecały rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. (jego unieważnienie nastąpiło dopiero w 1991 r.). Ciało rtm. Pileckiego do dziś nie zostało odnalezione.

Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995) i Orderem Orła Białego (2006).