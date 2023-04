Premier Morawiecki ma zaplanowane także spotkanie z Kristaliną Georgiewą, szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W planie spotkań w stolicy USA są również rozmowy z przedstawicielami firm zbrojeniowych. W tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35 - poinformował Müller podczas briefingu przed wylotem z kraju.

Tematami spotkań będzie także pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Müller przypomniał, że niedawno Polskę odwiedził prezydent USA Joe Biden.

Prezydent Biden spotkał się i z prezydentem Andrzejem Dudą i z premierem Mateuszem Morawieckim. To jest kontynuacja tych rozmów, które miały miejsce w ostatnim czasie - mówił Müller. Pamiętajmy, że w Polsce trawa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse - dodał rzecznik rządu.