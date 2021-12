O nieprawidłowościach w dolnośląskich instytucjach kultury alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie pisze, że w jednym przypadku dyrektor artystyczny zarabiał ponad 60 tysięcy złotych miesięcznie.

Dolny Śląsk zajmuje czwarte miejsce w Polsce biorąc pod uwagę liczbę funkcjonujących na terenie województwa teatrów i instytucji muzycznych. I właśnie w tym regionie kontrolę przeprowadziła NIK.

Kontrola wykazała, że Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji oferując sumę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich teatrach operowych - to wnioski NIK po kontroli, mającej wykazać, jak instytucje kulturalne gospodarują publicznymi pieniędzmi.

"W dokumentacji nie ma śladu wskazującego na jakiekolwiek próby wynegocjowania bardziej korzystnego wynagrodzenia. Co więcej, kandydat zażądał wynagrodzenia odpowiadającego kwocie, którą Opera zamierzała na nie przeznaczyć, co wskazuje, że przed przystąpieniem do negocjacji mógł dysponować wiedzą o finansowych uwarunkowaniach zamówienia. W trakcie postępowania jako kluczowe uznano jego doświadczenie artystyczne zdobyte w charakterze śpiewaka-solisty, zamiast pożądanego na tym stanowisku pytania o doświadczenia w tworzeniu programów artystycznych, kierowania podległymi zespołami czy o umiejętności zarządcze" - czytamy w raporcie.

Kontrola wykryła ponadto nieprawidłowości w dwóch innych skontrolowanych instytucjach. Dotyczyły realizacji zamówień publicznych, organizacji oraz polityki, a w jednym przypadku dodatkowo gospodarowania finansami.

Na przykład Narodowe Forum Muzyki przez dwa lata wydało prawie 800 tysięcy złotych na utrzymanie podziemnego parkingu, który nie był jego własnością.