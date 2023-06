Blisko 150 osób próbowało minionej doby nielegalnie przedostać się z terenu Białorusi do Polski - podaje Straż Graniczna. Pogranicznicy zatrzymali też kolejnych tzw. kurierów przewożących migrantów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że wśród 146 osób, które próbowały przedostać się do Polski, grupa 12 osób zawróciła na Białoruś na widok polskich patroli.

Jeżeli chodzi o osoby, które nielegalnie chciały wejść do Polski, to byli to głównie obywatele Indii, Tadżykistanu oraz Erytrei.

Na terenie ochranianym przez pograniczników z placówki w Narewce zatrzymano też kolejnych tzw. kierowców przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. SG zatrzymała dwóch Ukraińców, którzy przewozili łącznie 10 osób: obywateli Somalii i Syrii.



Pogranicznicy przypomnieli też, że "migranci mają rosyjskie wizy".