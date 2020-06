W Polsce jest już prawie 300 szkół średnich, które szlifują zaangażowanie społeczne oraz wspierają rozwój kompetencji proinnowacyjnych uczniów. Najlepszą z nich, w tegorocznym Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, zostało I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Na podium uplasowały się jeszcze II Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Dębicy oraz III Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich. Nagrody najlepszym szkołom wręczała m.in. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, a galę finałową poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Znane są już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, jedynego, który zamiast wyników matur, analizuje aktywność społeczną i przedsiębiorcze podejście uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, której celem jest, aby każdy młody człowiek w Polsce mógł zrealizować własną akcję społeczną. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna. - Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyznacza nowe standardy edukacyjne, ponieważ lista laureatów to szkoły, które nazwałabym najbardziej innowacyjnymi w Polsce. W tym roku w Rankingu znalazło się ich niemal 300. Niech one będą dobrym kompasem dla tych, którzy dziś zastanawiają się, w jakiej szkole chcieliby się znaleźć - mówiła podczas gali Rankingu Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, która wygłosiła przemówienie gratulacyjne oraz laudacje dla pięciu najlepszych szkół.

Wideo youtube

Gala finałowa Rankingu odbyła się 2 czerwca o godz. 19. W odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę - wydarzenia online. Po raz pierwszy w 6-letniej historii Rankingu sklasyfikowano aż 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznym wydaniu Rankingu. Podczas Gali zaprezentowano 20 najwyżej sklasyfikowanych szkół. Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami. Mam wielki szacunek dla młodzieży za to, że mają chęć, aby zmieniać świat. W tej trudnej drodze ku przyszłości, największą pracę zaraz po uczniach wykonują właśnie nauczyciele, którzy wspierają ich na każdym kroku - mówiła Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. Jesteśmy naocznymi świadkami, jak zmienia się rola nauczyciela od tego, który uczy i przekazuje wiedzę, do tego który wspiera w rozwoju każdego ucznia indywidualnie, wskazując, które umiejętności może rozwijać. Jest dla niego mentorem. Obecnie nie sztuką jest przekazać komuś wiedzę, lecz pokazać mu, jak do niej dojść, i jak ją umiejętnie wykorzystywać. Do tego trzeba posiadać kompetencje, które można rozwinąć tylko poprzez własne doświadczenie. Takie praktyczne podejście premiuje właśnie nasz ranking - podsumowuje Bruszewska.

Jej słowa potwierdza większość nauczycieli ze szkół, które znalazły się w Rankingu. Z ankiety przeprowadzonej przez organizatora olimpiady wynika, że trzech na czterech nauczycieli, a także i uczniów, wzmocniło swoje wzajemne relacje. Na linii uczeń-nauczyciel stworzyła się nowa płaszczyzna współpracy. Inspiruje ona obydwie strony, które wspólnie pracują nad rozwiązywaniem realnych problemów: zagadnień z zakresu ekologii, medycyny, ekonomii, ochrony zwierząt, psychologii itp. Pomagać temu może fakt, że kluczowe pytanie jakie zadają sobie uczniowie czy nauczyciele przy realizacji projektu społecznego, to: po co my to robimy, a nie na jaką ocenę - podsumowuje Józef Marciniszyn, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, które znalazło się na pierwszym miejscu w Rankingu.

Dwukrotny wzrost liczby szkół, które znalazły się w tegorocznym Rankingu, nie jest dziełem przypadku. W zeszłym roku Zwolnieni z Teorii zaprosili ponad 300 nauczycieli z całej Polski, by razem z nimi wprowadzali projekty społeczne do swoich szkół. Dzięki temu korzysta na tym nie tylko polska młodzież, ale także sami nauczyciele, jak również szkoły, które stają się placówkami coraz bardziej proinnowacyjnymi i atrakcyjnymi dla uczniów. Niezależnie od tego, na którym miejscu szkoła znajdzie się w rankingu, jest to wielkie wyróżnienie i docenienie pracy społecznej uczniów. Ranking wskazuje szkoły, w których nie tylko nauka jest ważna, ale i to, by uczniowie byli otwarci, przedsiębiorczy czy zaangażowani w życie społeczne. A przecież to właśnie te cechy i konkretne umiejętności będą w dorosłym życiu potrzebne bardziej, niż treści podstawy programowej poszczególnych przedmiotów - mówi Barbara Niemiec-Falkus, nauczycielka języka polskiego z III LO w ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich.

TOP 10 Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii



I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Dębicy

III Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszyce

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy



Cały Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2020 dostępny jest pod adresem: www.ranking.zwolnienizteorii.pl Relację z Gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook. Partnerami Rankingu jest Google.org i Pracuj.pl. Patronat medialny objęli dziennik "Rzeczpospolita" oraz portal Onet.