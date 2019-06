Grupa dochodzeniowo-śledcza i biegły z zakresu pożarnictwa pracują na terenie wieżowca The Warsaw Hub, który wczoraj wieczorem stanął w ogniu. Pożar objął kilka pięter budynku na wysokości ponad 100 metrów. Nikomu nic się nie stało.

Na budowie wieżowca The Warsaw paliły się elementy konstrukcyjne, które na najwyższych kondygnacjach osłaniały budynek od wiatru.

Stanowiły one też reklamę z tworzywa sztucznego. Były to grube 14-metrowe belki. To wszystko paliło się i spadało - powiedział mł. bryg. Karol Kierzkowski z KW Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W szczytowym momencie w akcji gaszenia brało udział około 120 strażaków. Przez większość czasu starali się ograniczyć rozwój pożaru na niższe kondygnacje budynku, które były zagrożone przez spadające elementy konstrukcji.

W związku z pożarem nikomu nic się nie stało. Budynki obok, które wydawało się, że są w dużym zagrożeniu, nie zostały uszkodzone. Palące się elementy, które spadały, nie uszkodziły ich - dodał Kierzkowski.



Pożar na terenie budowy kompleksu The Warsaw Hub / PAP/Radek Pietruszka /

Dziś na miejscu jest nasza grupa dochodzeniowo-śledcza i biegły z zakresu pożarnictwa, aby przeprowadzić oględziny - poinformował Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Policja jest też w kontakcie z prokuraturą.



Od wyników tych oględzin i od wstępnej opinii biegłego będzie zależało, w jakim kierunku dalej będą prowadzone czynności - powiedział Mrozek.



Poinformował ponadto, że inwestor The Warsaw Hub podjął decyzję o wstrzymaniu do poniedziałku wszelkich prac na budowie biurowca, w którym w piątek wieczorem wybuchł pożar obejmujący kilka pięter.



Natomiast nadzór budowlany, który był tam po zakończeniu akcji gaśniczej, stwierdził, że w jego bieżącej ocenie nie ma tam zagrożenia katastrofą i prace na tym obiekcie na pewno będą mogły być kontynuowane - dodał Mrozek.

Pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub wybuchł wczoraj około godziny 22 i objął budowane 23, 24, 25 i 26 piętro wieżowca The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego.

The Warsaw Hub to budowany kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w rejonie ulic Towarowej i Siennej. Składa się ma z trzech wież - dwóch o wysokości 130 m i jednej o wysokości 86 m. W kompleksie o powierzchni użytkowej 113 tys. m kw mają zostać zlokalizowane biura oraz lokale usługowe i handlowe - w tym hotel. Zakończenie budowy kompleksu jest planowane na 2020 roku.