​Jedna osoba zginęła w pożarze budynku gospodarczego w Dachnowie koło Lubaczowa (Podkarpackie). Do zdarzenia doszło dzisiaj nad ranem - poinformował rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Strażaków o płonącym budynku powiadomiono około godz. 4:30.

Zaraz potem do pożaru skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Na miejscu okazało się, że płonie cały, częściowo murowany, budynek gospodarczy z dobudowaną kuchnią.



Po otrzymaniu informacji, że w budynku może przebywać osoba, strażacy weszli do środka i ewakuowali mężczyznę. Niestety nie udało mu się uratować życia - powiedział Betleja.



Dodał, że "do szpitala została przewieziona także kobieta, która była świadkiem pożaru". Przyczyny powstania pożaru nie są znane - zauważył.



Rzecznik przypomniał, że od początku tegorocznego sezonu grzewczego zanotowano 311 pożarów w domach i mieszkaniach. Cztery osoby zginęły, a 17 z objawami zatrucia dymami pożarowymi bądź oparzeniami trafiły do szpitala.