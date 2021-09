Nie wiadomo, co było przyczyną ugaszonego już pożaru kamienicy w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ogień, który w budynku pojawił się w nocy, częściowo zniszczył jego dach. Strażacy musieli ewakuować mieszkańców budynku oraz przyległych do niego kamienic.

W akcji gaszenia ognia brało udział 17 zastępów straży pożarnej. Informację o pożarze tzw. Pałacu Hochbergów, jednej z najstarszych świdnickich kamienic, służby otrzymały w sobotę około godziny 21.25.

Nikt nie został ranny w pożarze. Mieszkańcy kamienicy oraz innych, przyległych do niej budynków musieli jednak zostać ewakuowani.

W sieci pojawiło się wiele nagrań i zdjęć ze strażackiej akcji.

Dyżurny WSKR, starszy kapitan Aleksander Więcek powiedział RMF FM w nocy, że do dwóch domów przylegających do kamienicy, której dach uległ spaleniu, wrócili już lokatorzy. 10 mieszkańców budynku, w którym doszło do pożaru, zostało przeniesionych do lokalu zastępczego.

Policja ustala obecnie przyczyny wybuchu pożaru.