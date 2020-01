W domu jednorodzinnym na ul. Olszyńskiej w Gdańsku wybuchł pożar. Z budynku ewakuowano dwie starsze osoby, które przewieziono do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do pożaru domu przy ul. Olszyńskiej na Oruni w Gdańsku doszło przed godziną 14. Na miejsce przyjechało sześć zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

W domu przebywały trzy osoby, jednej z nich udało się opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków.



Ewakuowano dwie starsze osoby - kobietę i mężczyznę w wieku ok. 80 lat - które poruszały się o kulach i nie były w stanie samodzielnie opuścić budynku. Pogotowie ratunkowe przewiozło je do szpitala - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kpt. Adam Wysocki.



W tej chwili strażacy dogaszają ogień i oddymiają pomieszczenia budynku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

