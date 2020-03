W Łodzi pasażerka tramwaju założyła maseczkę i poinformowała pozostałych podróżnych, że może mieć koronawirusa. Pasażerowie powiadomili motorniczego, wezwano służby sanitarne oraz policję. Motorniczy zablokował drzwi, jednak część pasażerów uciekła oknami – pisze Onet. Ostatecznie okazało się, że kobieta była niedawno badana i nie ma koronawirusa.

(zdjęcie ilustracyjne) / MARKIIAN LYSEIKO / PAP/EPA

Do tramwaju linii 15 na ulicy Pomorskiej w Łodzi wsiadła pasażerka w starszym wieku, założyła maseczkę i oświadczyła towarzyszom podróży, że może mieć koronawirusa.

Dwóch innych pasażerów natychmiast poinformowało o tym motorniczego, który zawiadomił centralę ruchu. Zapadła decyzja o zatrzymaniu pasażerów do czasu przyjazdu służb sanitarno-epidemiologicznych - mówi Onetowi rzeczniczka łódzkiego MPK Agnieszka Magnuszewska - Mimo zablokowania drzwi trzy osoby uciekły z tramwaju przez okna.

Zanim przyjechały służby, z sanepidu przyszła informacja, że pasażerka była niedawno badana i nie stwierdzono u niej zarażenia koronawirusem.

Mimo to - jak informuje portal - policja nie będzie wyciągać konsekwencji wobec kobiety, bo nic nie wskazuje na to, by jej działanie było celowe.