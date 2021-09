Jedna osoba zginęła, 23 trafiły do szpitali po zderzeniu ambulansu sanitarnego z autobusem PKS na drodze krajowej nr 32 koło Zielonej Góry w Lubuskiem.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Do wypadku doszło obok Zielonej Góry, na dk 32 w kierunku Krosna Odrzańskiego. Autobus PKS zderzył się tam z busem obsługującym transport medyczny.

Jak mówią policji świadkowe, kierowca ambulansu nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym doszło do zderzenia. Autobus zjechał następnie do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało ponad 50 osób.

W wypadku zginął kierowca ambulansu. Ranne są 23 osoby. Większość to pasażerowie autobusu, którzy odnieśli głównie lekkie obrażenia. Cztery osoby odniosły jednak poważne obrażenia - to np. kierowca autobusu, który trafił do szpitala z licznymi złamaniami.

Trwa segregacja poszkodowanych. W gotowości były śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i karetki, które w razie potrzeby były w stanie transportować rannych do szpitali.