W Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu noweli tzw. ustawy covidowej, którego celem ma być wprowadzenie rozwiązania wyłączającego przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19. Popołudniu posłowie mają zająć się „Piątką dla zwierząt”.

Co maja powiedzieć lekarze, którym zaostrzono kary za błędy? Albo przedsiębiorcy, którym prewencyjnie będzie można zajmować majątki? - pytał poseł Krzysztof Paszyk, który wypowiadał się jako przedstawiciel Koalicji Polskiej.

Delegacja protestujących przeciwko projektowi dot. zmian w ustawie o ochronie zwierząt weszła do Sejmu - poinformowała PAP jedna z przedstawicielek z Instytutu Gospodarki Rolnej, która bierze udział w proteście.



Włodzimierz Czarzasty zabrał, jako przedstawiciel Lewicy. Jak przekonywał - wszyscy ci, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością będą bezkarni. Będzie można kraść, oszukiwać, używać siły i uzasadnić to walką z pandemią - mówił Czarzasty.

Podczas pierwszego czytania na sejmowej komisji swoje wątpliwości co do projektu sygnalizowali sejmowi legislatorzy. Biuro legislacyjne ma pewne wątpliwości co do sformułowania tego przepisu. Przepis został sformułowany w sposób bardzo ogólny i potencjalnie może działać w bardzo szerokim zakresie - przekazał przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Jak podkreślał, przepis powinien być skonstruowany z maksymalną precyzją i szczegółowością.



Projekt zawiera przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w sierpniu zaproponowali posłowie PiS.

O kontynuowaniu prac nad propozycją po pierwszym czytaniu zadecydowała większość sejmowej Komisji Finansów Publicznych, odrzuciwszy wcześniej m.in. wniosek klubu KO o odrzucenie projektu w całości.