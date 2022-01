Szczęśliwie zakończyła się podróż żubrów z Polski do Hiszpanii. Zwierzęta trafiły na iberyjskie wyżyny, by pomóc stworzyć metapopulację, która zabezpieczy cały gatunek przed zagrożeniami czyhającymi na żubry w poszczególnych, mniejszych stadach – tłumaczą Lasy Państwowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Wieciech /

Dwa żubry z Nadleśnictwa Niepołomice, Posia i Polinka II, 10 stycznia 2022 r. wraz z szóstką pobratymców z warszawskiego ogrodu zoologicznego, ośrodka w Gołuchowie oraz Pszczynie, wyruszyły w wielki świat - do zagród Finca Venta Cornejo y Las Hoyadas oraz La Serreta w Segowii (Hiszpania).

Dla zwierząt na czas podróży przygotowano specjalne, drewniane skrzynie. W czasie wycieczki żubry były karmione i pojone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a także sprawdzano, czy wszystkie dobrze znoszą podróż - zapewniają Lasy Państwowe. Cała ósemka bezpiecznie dotarła na hiszpańskie wyżyny.

Specjalne skrzynki, w których były transportowane żubry / Michał Wieciech /

Wszystko odbyło się w ramach projektu Kompleksowej Ochrony żubra w Polsce, który wspólnie z Lasami Państwowymi realizuje SGGW / Warsaw University of Life Sciences i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Leśnego.

"Transfery" żubrów pomiędzy krajami europejskimi mają przyczynić się do stworzenia metapopulacji, która zabezpieczy cały gatunek przed zagrożeniami czyhającymi na żubry w poszczególnych, mniejszych stadach. Co ciekawe, całą światową populację żubrów (obecnie ponad 9 tys. osobników, z czego ponad 2300 zwierząt w Polsce) odbudowano w oparciu o 12 żubrów, które wybrano do reprodukcji z grupy 54 zwierząt ocalałych po I wojnie światowej.

Według specjalistów wąska pula genowa zwiększa prawdopodobieństwo niebezpiecznego dla gatunku przebiegu wielu chorób, dlatego ośrodki próbują tworzyć kolejne stada, rozproszone po całej Polsce i Europie.

Z danych Lasów Państwowych wynika, że w ostatnich latach już ponad 100 żubrów z Polski zasiliło takie zagraniczne stada, a od 1935 roku łącznie ponad 450 zwierząt wspomogło restytucję tego gatunku poza granicami naszego kraju.