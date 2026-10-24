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Poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus stracił prawo jazdy. Przekroczył prędkość w terenie zabudowanym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 października (14:15)

Ryszard Bartosik, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus i były wiceminister rolnictwa, przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. W efekcie stracił prawo jazdy na trzy miesiące. O całej sytuacji polityk poinformował sam, publikując wpis na swoim profilu w mediach społecznościowych.

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Poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus stracił prawo jazdy. Przekroczył prędkość w terenie zabudowanym
Ryszard Bartosik (fot. Albert Zawada) /PAP

Bartosik przyznał się w oświadczeniu do popełnionego wykroczenia i wyraził skruchę. 

„Z pokorą przyjmuję mandat i zakaz prowadzenia auta na 3 miesiące” – napisał poseł. Co więcej, polityk przeprosił za swoje zachowanie i poinformował, że dokonał wpłaty na rzecz fundacji wspierającej ofiary wypadków drogowych. 

Ladowanie posta z Facebooka...

„Trzeba się przyznać do błędu”

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Bartosik podkreślił, że publiczne przyznanie się do błędu nie jest dla niego kwestią odwagi, ale zwykłej uczciwości. 

Po prostu jeżeli popełniłem błąd, to trzeba się do niego przyznać i za niego przeprosić – powiedział poseł.

Przypomnijmy, że prawo jazdy na trzy miesiące może stracić każdy, kto w terenie zabudowanym jechał szybciej o ponad 50 kilometrów na godzinę niż pozwalają przepisy. Od marca 2026 roku podobna kara grozi również poza miastem.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: prawo jazdy przekroczenie prędkości poseł

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