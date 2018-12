Do blisko 62 tys. zwiększyła się liczba Polaków posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów; wraz ze wzrostem bogactwa rozwija się też rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2018 roku wzrośnie o blisko 14 proc. w porównaniu do roku ubiegłego - wynika z raportu KPMG.

Według KPMG rynek dóbr luksusowych osiągnie w tym roku poziom prawie 24 miliardów złotych.

Szczególnie istotnymi klientami dla producentów i dystrybutorów tych dóbr są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tysięcy zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2017 r. już blisko 195 tys. Polaków zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto, z czego miesięczne dochody powyżej 50 tys. zł osiągało 50 tys. osób.



Jednocześnie o 15 proc. w stosunku do zeszłego roku wzrosła liczba dobrze zarabiających Polaków. Takie kryterium spełniają osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto.

Coraz więcej bogatych Polaków

Kategoria HNWI (ang. high net worth individuals) oznacza grupę najbogatszych osób, posiadających majątek netto przekraczający 1 mln dolarów. W 2018 roku liczba Polaków zaliczających się do kategorii HNWI wzrosła o 4,6 tys. osób i wynosi obecnie blisko 62 tys. Jak podkreśla Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce, na tle innych europejskich krajów jest to niewielki, bo wynoszący zaledwie 0,16 proc. odsetek. Wyprzedza nas siedemnaście innych krajów. Na podium znajdują się Wielka Brytania, Niemcy i Francja.



Największa liczba bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i śląskie. W 2017 r. na Mazowszu powyżej 1 mln zł zarobiło blisko 6 tys. podatników. Dochody powyżej 50 tys. zł uzyskiwało ponad 12 tys. mieszkańców województwa, a blisko 56 tys. osób zarobiło powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie.



KPMG podkreśla, że rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie nieprzerwanie od lat. Największym segmentem rynku pozostają samochody marek premium oraz luksusowe. Stanowiły one 13,5 proc. rejestracji wszystkich samochodów osobowych w pierwszych trzech kwartałach tego roku.



Drugi w kolejności jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Jego wartość szacowana jest na prawie 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w stosunku do 2017 roku. Jednak luksusowa odzież i akcesoria stanowi zaledwie 7 proc. całego rynku odzieży w Polsce - czyli trzykrotnie mniej niż luksusowa odzież we Włoszech lub Francji.



Szybko rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych są też m.in. luksusowe alkohole czy kosmetyki i perfumy.

(ag)