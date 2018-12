​Z jeziora w okolicach Skarszew (Pomorskie) wydobyto auto, wewnątrz którego znajdowało się ciało zaginionej przed kilkoma dniami 24-letniej kobiety. Policja i prokuratura ustalają okoliczności zdarzenia.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

O odnalezieniu wydobyciu przez nurków auta i poinformowała PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim mł. asp. Małgorzata Szweda.

Przypomniała ona, że o zaginięciu kobiety jej rodzina zawiadomiła policję 3 grudnia. Tego dnia 24-latka, mieszkanka gminy Skarszewy miała wsiąść do czerwonego volkswagena golfa i odjechać w nieznanym kierunku. Lokalne media informowały, że kobieta dwa dni wcześniej wyszła za mąż, a autem udała się do sklepu, by kupić pieczywo.

Poszukiwania kobiety rozpoczęto 3 grudnia. Poza policją brały w nich udział straż pożarna i straż leśna oraz bliscy zaginionej. Przeszukiwano m.in. tereny leśne w rejonie Skarszew. Na auto, którym poruszała się kobieta, natrafiono w sobotę w jeziorze Borówno Wielkie. Tego dnia po południu nurkowie wydobyli samochód; w którego wnętrzu znajdowało się ciało kobiety.

Trwają czynności wyjaśniające przyczynę zdarzenia - poinformowała Szweda.

