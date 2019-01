​Zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem psa usłyszał mężczyzna, który żywe zwierzę włożył do worka i wrzucił do jeziora. 65-latek z Przechlewa w województwie pomorskim, właściciel psa, przyznał się do popełnienia przestępstwa.

