Polska „wychodzi naprzeciw obawom” Amerykanów. Wiceminister obrony ogłasza

RMF24

Polska chce włączyć się w produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot - przekazała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas wizyty w Waszyngtonie. Wiceszefowa MON przedstawiła amerykańskim partnerom propozycję wspólnej produkcji z udziałem USA, Ukrainy i Polski, podkreślając, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji.

Wiceminister obrony narodowej spotkała się ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA. Podczas późniejszego briefingu prasowego przekazała, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent (Donald) Trump podczas szczytu w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - poinformowała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej. Zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - dodała.

To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć - podkreśliła, dodając, że teraz będą toczyły się rozmowy w tej sprawie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską.

Rozmowy o bazie wojskowej w Polsce

Wiceminister obrony narodowej rozmawiała w Waszyngtonie również o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Dzisiaj bardzo konkretnie przedstawiłam, jakie kroki polski rząd już podjął. Między innymi to, że mamy konkretną uchwałę Rady Ministrów, przygotowujemy też projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie tej bazy - powiedziała.

Zapewniła, że to sprawozdanie zostało w Waszyngtonie bardzo dobrze przyjęte. Mam nadzieję, że przyniesie to też dobre efekty - dodała.

Jeżeli chodzi o bazy, to, co (...) mogę ogłosić: po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy - powiedziała, podkreślając, że w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa. Konkretny krok za nami - dodała.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Donalda Trumpa. Ale naszym zadaniem jest to, żeby wszystko tak przygotować, żeby ta decyzja była dla nas pomyślna - oświadczyła wiceszefowa MON.