„Polska nie będzie płacić za błędy innych państw”. Tusk o polityce migracyjnej

Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do rozmów, które odbył podczas unijnego szczytu w Brukseli.
„Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić” – napisał premier w serwisie X.
Szef rządu zaznaczył, że Polska prowadzi własną politykę w sprawie migracji i azylu.
„Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową, nie przyjmujemy wniosków, deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo” – stwierdził Tusk.
Dodał, że w kwestii bezpieczeństwa polskie władze będą działać bezwzględnie.
„To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli” – podkreślił premier.
Seria spotkań w Brukseli
Donald Tusk wrócił do kraju w piątek po zakończeniu unijnego szczytu. Wizytę w stolicy Belgii rozpoczął od spotkania z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej.
W czwartek, przed posiedzeniem Rady Europejskiej, premier uczestniczył również w spotkaniach grupy Przyjaciół Spójności, formatu „Northern Nine” oraz Europejskiej Partii Ludowej. Rozmawiał także z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.
W kuluarach szczytu Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
W piątek szef polskiego rządu, na zaproszenie premierów Włoch, Danii i Holandii, wziął udział w nieformalnym spotkaniu poświęconym migracji. Następnie uczestniczył w sesji roboczej Rady Europejskiej.