„Polska nie będzie płacić za błędy innych państw”. Tusk o polityce migracyjnej

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„Polska nie powtórzy błędów popełnionych przez inne europejskie państwa i nie będzie za nie płacić” – oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że w sprawach bezpieczeństwa Polska będzie „bezwzględna”, wskazując m.in. na ochronę granicy przed nielegalną migracją.

Donald Tusk w drugim dniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli (fot. Wiktor Dąbkowski)

Donald Tusk w drugim dniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli (fot. Wiktor Dąbkowski) / PAP

Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do rozmów, które odbył podczas unijnego szczytu w Brukseli.

„Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić” – napisał premier w serwisie X.

Szef rządu zaznaczył, że Polska prowadzi własną politykę w sprawie migracji i azylu.

„Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową, nie przyjmujemy wniosków, deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo” – stwierdził Tusk.

Dodał, że w kwestii bezpieczeństwa polskie władze będą działać bezwzględnie.

„To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli” – podkreślił premier.

Seria spotkań w Brukseli

Donald Tusk wrócił do kraju w piątek po zakończeniu unijnego szczytu. Wizytę w stolicy Belgii rozpoczął od spotkania z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej.

W czwartek, przed posiedzeniem Rady Europejskiej, premier uczestniczył również w spotkaniach grupy Przyjaciół Spójności, formatu „Northern Nine” oraz Europejskiej Partii Ludowej. Rozmawiał także z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

W kuluarach szczytu Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W piątek szef polskiego rządu, na zaproszenie premierów Włoch, Danii i Holandii, wziął udział w nieformalnym spotkaniu poświęconym migracji. Następnie uczestniczył w sesji roboczej Rady Europejskiej.