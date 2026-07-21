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Polska fundacja na celowniku Łukaszenki. Wystarczy obserwowanie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (08:30)

Fundacja Okno na Wschód została uznana przez białoruski sąd za organizację ekstremistyczną. „Gazeta Wyborcza” informuje, że nawet obserwowanie jej profilów w mediach społecznościowych może skutkować problemami podczas kontroli prowadzonych przez białoruskie służby.

Polska fundacja na celowniku Łukaszenki. Wystarczy obserwowanie
Aleksandr Łukaszenka (autor zdjęcia: exsilentroot) /Shutterstock
  • Białoruski sąd uznał Fundację Okno na Wschód za organizację ekstremistyczną, co oznacza, że nawet obserwowanie jej profili w mediach społecznościowych może prowadzić do problemów podczas kontroli służb białoruskich.
  • Decyzja zapadła 14 lipca w Sądzie Rejonowym w Grodnie.
  • Czym zajmuje się fundacja i co o całej sprawie mówią jej przedstawiciele?
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Decyzję w sprawie białostockiej fundacji Sąd Rejonowy w Grodnie podjął 14 lipca. „Na listę materiałów ekstremistycznych trafiły strona internetowa fundacji, jej profile na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz logo organizacji. Fundacja poinformowała o tym w serwisach społecznościowych” - informuje Wyborcza.

Apel do osób przebywających na Białorusi lub planujących wyjazd

O tym, że fundacja została uznana za ekstremistyczną, jej przedstawiciele dowiedzieli się z rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Informacji Republiki Białorusi. „Monitorujemy ten wykaz na bieżąco, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z naszego wsparcia” - mówi dziennikowi prezes Fundacji Okno na Wschód Paweł Mickiewicz.

Podkreśla on również, że fundacja od lat informuje swoich podopiecznych o zagrożeniach związanych z działalnością białoruskich służb, a podczas kontroli granicznych sprawdzana bywa zawartość telefonów komórkowych i aktywność w mediach społecznościowych. Dlatego - jak podaje „Gazeta Wyborcza” - fundacja zaapelowała do osób przebywających na Białorusi lub planujących wyjazd do tego kraju, by dla własnego bezpieczeństwa zrezygnowały na czas pobytu z obserwowania jej profili i nie udostępniały publikowanych przez nią treści.

„W oświadczeniu organizacja podkreśliła, że od początku działa zgodnie z prawem polskim i unijnym, a jej celem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” - informuje dziennik.

Czym zajmuje się fundacja?

Fundacja Okno na Wschód działa w Białymstoku prawie od dwóch dekad. Według gazety pomaga migrantom i uchodźcom z Europy Wschodniej, wspiera osoby poszukujące pracy, organizuje kursy języka polskiego, pomaga rodzinom w kontaktach ze szkołami i urzędami oraz prowadzi działania integracyjne.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Okno na Wschód

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