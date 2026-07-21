Polska fundacja na celowniku Łukaszenki. Wystarczy obserwowanie

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Fundacja Okno na Wschód została uznana przez białoruski sąd za organizację ekstremistyczną. „Gazeta Wyborcza” informuje, że nawet obserwowanie jej profilów w mediach społecznościowych może skutkować problemami podczas kontroli prowadzonych przez białoruskie służby.

Decyzję w sprawie białostockiej fundacji Sąd Rejonowy w Grodnie podjął 14 lipca. „Na listę materiałów ekstremistycznych trafiły strona internetowa fundacji, jej profile na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz logo organizacji. Fundacja poinformowała o tym w serwisach społecznościowych” - informuje Wyborcza.

Apel do osób przebywających na Białorusi lub planujących wyjazd

O tym, że fundacja została uznana za ekstremistyczną, jej przedstawiciele dowiedzieli się z rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Informacji Republiki Białorusi. „Monitorujemy ten wykaz na bieżąco, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z naszego wsparcia” - mówi dziennikowi prezes Fundacji Okno na Wschód Paweł Mickiewicz.



Podkreśla on również, że fundacja od lat informuje swoich podopiecznych o zagrożeniach związanych z działalnością białoruskich służb, a podczas kontroli granicznych sprawdzana bywa zawartość telefonów komórkowych i aktywność w mediach społecznościowych. Dlatego - jak podaje „Gazeta Wyborcza” - fundacja zaapelowała do osób przebywających na Białorusi lub planujących wyjazd do tego kraju, by dla własnego bezpieczeństwa zrezygnowały na czas pobytu z obserwowania jej profili i nie udostępniały publikowanych przez nią treści.



„W oświadczeniu organizacja podkreśliła, że od początku działa zgodnie z prawem polskim i unijnym, a jej celem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” - informuje dziennik.

Czym zajmuje się fundacja?

Fundacja Okno na Wschód działa w Białymstoku prawie od dwóch dekad. Według gazety pomaga migrantom i uchodźcom z Europy Wschodniej, wspiera osoby poszukujące pracy, organizuje kursy języka polskiego, pomaga rodzinom w kontaktach ze szkołami i urzędami oraz prowadzi działania integracyjne.