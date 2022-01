Po raz 39. odbędzie się w Szczecinie misterium kolędowe, co roku organizowane przez Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tym razem artyści pod batutą Szymona Wyrzykowskiego wykonają aramejskie oraz arabskie pieśni bożonarodzeniowe.

Koncert pieśni bożonarodzeniowych rozpocznie się w sobotę 29 stycznia o godzinie 19.00. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Zderzanie i przenikanie się kultur jest zjawiskiem głęboko twórczym na bardzo wielu poziomach.

Cytat W subtelnie utkaną jeszcze przez prof. Szyrockiego konstrukcję misterium kolędowego zostaną wplecione muzyczne "ciała" kulturowo obce, a przecież pochodzące z regionu, gdzie działy się biblijne wydarzenia. Misterium kolędowe będzie dodatkowym zakrzywieniem biegu rzeki polskiej kultury z wyraźnym skrętem na wschód - mówią organizatorzy.

Misterium kolędowe to już tradycja. Trzydzieści dziewięć lat temu zapoczątkował ją prof. Jan Szyrocki proponując, by do wspólnego śpiewania zaprosić wszystkich mieszkańców Szczecina.

W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe, które wykonają polscy i syryjscy artyści. Misterium kolędowe poprowadzi dyrygent Szymon Wyrzykowski.

Podczas koncertu wystąpią: Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie "Collegium Maiorum" pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego oraz Kapela "Siermięgi" pod kierownictwem Marka Lisa.



Wśród artystów, którzy zaśpiewają w szczecińskiej katedrze, będą m.in.: Jola Szczepaniak oraz syryjscy artyści Wassim Ibrahim i Adeb Chamoun.



Koncert pieśni bożonarodzeniowych w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętego Jakuba Apostoła rozpocznie się w sobotę 29 stycznia o godzinie 19.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc będzie limitowana zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.



Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie został założony w listopadzie 1952 roku, przez ówczesnego studenta Politechniki Szczecińskiej, późniejszego profesora - Jana Szyrockiego, który pełnił nieprzerwanie funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta chóru do 2003 roku. W październiku 2006 roku stanowisko dyrektora artystycznego i dyrygenta objął uczeń prof. Szyrockiego Szymon Wyrzykowski.