Himalaiści Adam Bielecki, Denis Urubko i Piotr Tomala zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uczestnicy polskiej zimowej wyprawy na K2 pod koniec stycznia 2018 roku brali udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

Od lewej: minister sportu Witold Bańka, Denis Urubko, prezydent Andrzej Duda, Piotr Snopczyński, Adam Bielecki, Piotr Tomala / Leszek Szymański / PAP

Prezydent przyznał takie samo odznaczenie Jarosławowi Botorowi, który również brał udział we wspomnianej akcji, ale nie mógł pojawić się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski zostanie mu wręczony przy innej okazji.



Duda podkreślił, że to uhonorowanie wspomnianej czwórki himalaistów jest w pełni zasłużone.



Zawsze, kiedy człowiek jest gotowy zaryzykować, a w efekcie nawet oddać życie, by ratować drugą osobę, jest to postawa niezwykła - zaznaczył.



Prezydent zwrócił też uwagę na trudne warunki, jakie wówczas panowały na Nanga Parbat.



Himalaiści uratowali wówczas wyczerpaną Elisabeth Revol i sprowadzili ją do bazy z wysokości około 6100 m. Nie udało im się dotrzeć do towarzyszącego Francuzce Tomasza Mackiewicza.