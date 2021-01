Policjanci z Gostynia w Wielkopolsce w czasie patrolu w noc sylwestrową uratowali z płonącego łóżka niepełnosprawnego starszego mężczyznę, który najprawdopodobniej zasnął z zapalonym papierosem. Poparzony 61-latek trafił do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Oficer prasowy KPP w Gostyniu podkom. Sebastian Myszkiewicz poinformował, że w czasie nocy sylwestrowej policjanci patrolujący ul. Nad Kanią zauważyli dym wydobywający się z okna jednego z mieszkań.

Postanowili zareagować, zajrzeli przez otwarte okno do mieszkania. Zauważyli płonące łóżko i leżącego po części na tym łóżku, a częściowo na podłodze, mężczyznę i stojącą w drzwiach do tego mieszkania kobietę - opisał.



Funkcjonariusze weszli do mieszkania, ewakuowali domowników i powiadomili służby ratunkowe.

Okazało się, że mężczyzną, który leżał na tym łóżku jest niepełnosprawny 61-latek. Został poparzony. Trafił do gostyńskiego szpitala. Stwierdzono u niego poparzenia trzeciego stopnia brzucha i boku ciała - powiedział Myszkiewicz, dodając, że przybyli na miejsce strażacy szybko ugasili pożar.



Jak wskazał policjant poparzony mężczyzna najprawdopodobniej zasnął z zapalonym papierosem.