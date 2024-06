​Policjanci prewencji pełniący służbę przy polsko-białoruskiej granicy od dziś mają mieć ze sobą broń osobistą. Jak dowiedział się reporter RMF FM, taką decyzję podjął oficer dowodzący funkcjonariuszami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci prewencji, którzy pełnią służbę przy polsko-białoruskiej granicy, od dziś mają mieć ze sobą broń osobistą.

Uzasadnienie decyzji

Decyzję w tej sprawie podjął dowodzący funkcjonariuszami. Jak dowiedział się RMF FM, ma ona związek z oceną sytuacji na miejscu.

Powodem jej podjęcia było zaostrzenie sytuacji na granicy w związku z nasilającymi się atakami imigrantów na polskich mundurowych i coraz częstszymi szturmami na graniczną zaporę.

Od wtorku, gdy oddziały prewencji trafiły na pas graniczny koło Białowieży, codziennie dochodzi do dwóch szturmów. Kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów rzucają kamieniami i konarami. Policjanci używają miotaczy gazu. Uszkodzone zostały już trzy radiowozy.

Co na to ustawa o środkach przymusu bezpośredniego?

Wyposażenie w broń policjantów prewencji działających w ramach oddziałów zwartych to decyzja związana z zagrożeniem ich życia i zdrowia.

Co prawda ustawa o środkach przymusu bezpośredniego zezwala na to, ale zasadą jest pozostawianie broni osobistej, gdy policjanci mają stawać w szyku. Wynika to z niebezpieczeństwa utraty broni lub przejęcia jej przez napastników.