Warszawska policja ostrzega przed informacjami rozsyłanymi w internecie dotyczące porwania dziewczynki w centrum Warszawy. Linki zawarte w wiadomości mogą kierować do niebezpiecznych stron www.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Stołeczna policja ostrzega przed taką informacją:



Porwanie w centrum handlowym "Złote Tarasy". Policja publikuje wideo z porwania i prosi o pomoc. Kryminalni prowadzą dochodzenie w sprawie uprowadzenia ośmioletniej dziewczynki w Warszawie. Opublikowali portret pamięciowy podejrzewanego mężczyzny i monitoring zajścia. Porusza się on ciemnym marki Seat Leon. Jeżeli ktoś go rozpozna z nagrania prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem.

Do wiadomości dołączony jest link mający po jego kliknięciu kierować na stronę internetową policji. Tymczasem użytkownik przenoszony jest na niebezpieczną stronę mogącą zawirusować jego komputer lub telefon.

Pamiętajcie w naszych adresach zawsze na końcu jest .pl - zwraca uwagę policja.

Rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak, w związku z tą sprawą powiedział PAP, że "dzisiaj niezwykle ważne jest to, by pamiętać, że chęć pomagania innym nie zwalnia nas z myślenia".



Coraz częściej oszuści wykorzystują choroby, wydarzenia tragiczne, bo taka informacja szybciej dotrze do wielu odbiorców - zwrócił uwagę i dodał, że "niestety takie wiadomości to nic nowego". Ta konkretna trafiła do nas w poniedziałek po południu. Zachęcam, by najpierw zwrócić uwagę na adresata, a w przypadku obcej osoby być czujnym - przypomniał.