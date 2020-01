Polacy w 2019 roku wydali na alkohol ponad 36,6 mld zł - wynika z najnowszych danych firmy Nielsen, do których dotarła "Gazeta Wyborcza". To o 2 mld zł więcej niż rok wcześniej i tym samym jest to nowy rekord w historii badań.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak pisze środowa "GW", w rzeczywistości wydaliśmy jeszcze więcej, bo dane nie uwzględniają sektora gastronomicznego i imprez masowych.

Lider wśród alkoholi Polaków, czyli piwo, nie zmienia się od lat. Jednak ubiegły rok nie był dla tego napoju rewelacyjny. Sprzedaż zwiększyła się tylko o ponad 3 proc., do 17,4 mld zł - czytamy.

Kolejne rekordy bije za to piwo bezalkoholowe. Jak podaje "GW", piwa bezalkoholowe to już prawie 5 proc. całego rynku piwa. Polacy wydali na nie w 2019 roku ponad 820 mln zł - to więcej niż rynek gumy do żucia czy płatków śniadaniowych i niewiele mniej niż cały rynek cukru.

Jeśli chodzi o wódkę, to jej sprzedaż dziś wynosi 12,3 mld zł rocznie. Przy czym Polacy coraz częściej sięgają po wódki droższe - premium - niż te tańsze, z segmentu economy.

Załamała się za to sprzedaż cydru - spadła aż o ponad 15 proc., do zaledwie 59 mln zł. To już drugi rok z tak drastycznymi spadkami.