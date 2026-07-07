Polscy turyści w środku nocy wyrzuceni z pociągu. PKP komentuje

RMF24

"To były działania kolei austriackich, nie byliśmy o nich informowani" - tak PKP Intercity tłumaczy problemy podróżnych jadących pociągiem z Rijeki w Chorwacji do Warszawy. W nocy z poniedziałku na wtorek około 30 osób musiało opuścić skład z powodu usterki wagonów. W rezultacie utknęli na dworcu w austriackiej miejscowości Graz.

Grupa 30 osób miała jechać z Rijeki do Warszawy a potem do Iławy. Około godziny 3 w nocy podróżni musieli jednak opuścić pociąg Intercity. Powodem miała być usterka wagonów.

Z kilku godzinnym opóźnieniem udało im się dotrzeć do kraju innym pociągiem, kolei austriackich - ale tylko do Krakowa.

My otrzymaliśmy informację od kontrolera w Austrii, że jakiś pociąg będziemy mieli za dwie godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie dostaliśmy żadnych informacji, dlaczego zostaliśmy wyrzuceni. Tyle razy było dzwonione na infolinię. Odpowiedź była jedna: proszę czekać, ustalamy – powiedział RMF FM jeden z podróżnych.

Po przyjeździe do Krakowa turyści musieli jeszcze dojechać do swoich stacji docelowych, czyli do Warszawy oraz Iławy.

PKP komentuje

Przedstawiciele Intercity w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem tłumaczą, że za ruch pociągów za granicą odpowiadają koleje danego państwa.

Teraz sprawę podróżnych, którzy opuścili skład będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką, nie byliśmy o niej informowani - zapewnił RMF FM Michał Wrzosek z PKP Intercity.

PKP Intercity znów w te wakacje uruchomiła połączenie z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Zgodnie z rozkładem podróż powinna trwać około 18 godzin. Pociąg ruszył w pierwszy dzień wakacji, 26 czerwca. Kursuje sześć razy w tygodniu.