Potężne korki na trasach powrotów z długiego weekendu nad morzem. Utrudnienia są w Kujawsko-Pomorskiem, Pomorskiem i Zachodniopomorskiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Duże utrudnienia są na A1 między Ciechocinkiem a Włocławkiem. Fala powrotów i prowadzone remonty sprawiły, że zatory mają łącznie prawie 20 kilometrów.

Korkuje się też obwodnica Trójmiasta. Nadal panuje duży ruch na trasie powrotnej z Helu i Władysławowa.

Utrudnienia również na drodze krajowej 20 między Białym Borem a Szczecinkiem, gdzie doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Nie zmniejsza się zator na krajowej "jedenastce" w okolicy Bobolic. Na S6 - między Płotami a Jarkowem - zderzyły się dwa samochody. Po tym wypadku są duże utrudnienia na pasie w kierunku Kołobrzegu.

Tłoczno jest na trasie od Goleniowa do Szczecina: to odcinek o długości co najmniej kilkunastu kilometrów.

Spory korek utworzył się na drodze S3 między węzłem Klucz a Gryfinem. Powodem jest remont wiaduktu w Gardnie i zwężenie jezdni do jednego pasa.