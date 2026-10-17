Pół na pół. Polacy równo podzieleni w kwestii obowiązkowej służby wojskowej

Respondentów zapytano, czy w związku z aktualną sytuacją na świecie Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową.
Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 47,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 22,4 proc. badanych, a „raczej tak” – 25 proc.
Przeciwko przywróceniu poboru jest 46,1 proc. respondentów. Opcję „raczej nie” wybrało 26,3 proc. uczestników badania, a 19,8 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 6,5 proc. badanych.
Różnice między wyborcami
Jak podała Wirtualna Polska, wśród sympatyków obozu rządzącego przeważają przeciwnicy powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Taką opinię wyraziło łącznie 51 proc. osób z tej grupy. Przywrócenie poboru popiera 40 proc., a 9 proc. nie ma sprecyzowanego stanowiska.
Odmiennie odpowiadali zwolennicy opozycji. Powrót obowiązkowej służby wojskowej popiera 57 proc. z nich, natomiast przeciw jest 37 proc. Brak jednoznacznej opinii zadeklarowało 6 proc. respondentów.
W grupie pozostałych wyborców dominuje sprzeciw wobec poboru – wynosi on 58 proc. Za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej opowiada się 39 proc. ankietowanych, a 3 proc. nie ma zdania.
Pobór zawieszony
W Polsce obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2008 roku. Nie oznacza to jednak jej całkowitej likwidacji. Przepisy, w tym ustawa o obronie Ojczyzny, przewidują możliwość przywrócenia obowiązkowej służby m.in. w sytuacji kryzysowej.
Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono od 2 do 4 października na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano wywiady telefoniczne CATI oraz internetowe CAWI. Deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.