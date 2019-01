"Zmarły nie podlega już ludzkiemu osądowi, tylko trybunałowi Miłosiernego Boga. Mamy prawo do oceny jego postępowania, ale nie znamy tajemnic jego sumienia. Dlatego odbędzie się katolicki pogrzeb prof. Romualda Dębskiego" - poinformował rzecznik Archidiecezji Warszawskiej. Prof. Romuald Dębski zmarł 20 grudnia ub. roku. Miał 62 lata.

Prof. Romuald Dębski zmarł w wieku 62 lat / Bartłomiej Zborowski / PAP

Pogrzeb wieloletniego ordynatora oddziału ginekologii Szpitala Bielańskiego odbędzie się w piątek. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis w Warszawie, urna z prochami zmarłego zostanie złożona do grobu na Cmentarzu Wojskowym.

Kościół nigdy nie zaprzestaje modlitwy za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy tej modlitwy najbardziej potrzebują. Prof. Romuald Dębski był ochrzczonym katolikiem i przed śmiercią został opatrzony Świętymi Sakramentami, które w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia powodują zatrzymanie skutków ewentualnie zaciągniętej ekskomuniki. Ponadto żadna kara przewidziana przez prawo kościelne nie została Mu wymierzona ani wobec Niego zadeklarowana - napisał w komunikacie kurii rzecznik prasowy Arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.



Uzasadniony niepokój wiernych wywoływała znana powszechnie postawa Zmarłego wobec aborcji, która była sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Przypominamy, że Kościół nieustająco upomina się o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i sprzeciwia się jakiejkolwiek formie aborcji. Nie sposób jednakże pominąć wdzięczności licznego grona kobiet w zagrożonych ciążach, którym Zmarły pomógł w urodzeniu ich dzieci - zaznaczył rzecznik.



Po wyrażeniu jednoznacznej oceny poglądów i postawy Zmarłego w tej niezwykle ważnej i delikatnej kwestii, pamiętajmy o tym, że Zmarły nie podlega już ludzkiemu osądowi. Mamy prawo do oceny Jego postępowania, także negatywnej, nie znamy jednak Jego najgłębszych motywacji i tajemnic Jego sumienia. Zmarły podlega już tylko trybunałowi Miłosiernego Boga. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, władze Archidiecezji Warszawskiej zadecydowały, że odbędzie się katolicki pogrzeb prof. Dębskiego - poinformował ks. Śliwiński.



Podał, że podczas mszy pogrzebowej nie są przewidziane żadne przemówienia poza homilią liturgiczną proboszcza parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie. "Mamy nadzieję, że ta liturgia będzie okazją do poważnej refleksji nad wartością ludzkiego życia, za które każdy odpowie przed sprawiedliwym i miłosiernym Sędzią. Niech nasza modlitwa za Zmarłego pozwoli wyjednać Mu Boże Miłosierdzie" - zaznaczył ks. Śliwiński.



Pod koniec grudnia prezes Fundacji Pro - Prawo do Życia Mariusz Dzierżawski skierował do rzecznika Archidiecezji Warszawskiej list otwarty ws. pochówku prof. Dębskiego. Romuald Dębski wielokrotnie zabierał głos w debacie publicznej, opowiadając się za dopuszczalnością aborcji eugenicznej, w tym również za aborcją dzieci podejrzanych o zespół Downa - napisał Dzierżawski. Dodał, że Kanon 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdza: Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. W tej sytuacji informacja o nabożeństwie żałobnym w kościele katolickim może budzić wśród wiernych rozliczne wątpliwości - ocenił.



Profesor Romuald Dębski był ordynatorem Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie wykonuje się najbardziej skomplikowane operacje kardiologiczne na świecie na dzieciach znajdujących się w łonie matek.



Dębski był specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Był także wykładowcą akademickim oraz autorem lub współautorem ponad 100 publikacji związanych z tematyką z zakresu położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i diagnostyki ultrasonograficznej.