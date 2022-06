Ten tydzień to pogodowy rollercoaster. Poniedziałek w większości kraju ciepły i gorący z burzami, deszczem i bardzo silnym wiatrem, ale już we wtorek nieco chłodniej. Za to w niedzielę nawet 33 st. C - poinformował IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

IMGW prognozuje, że w poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Wszędzie przelotne opady deszczu. Najgorsza pogoda zapowiada się na wschód od linii Opolszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, Warmii i Mazur, gdzie wystąpią burze, miejscami z gradem. Najintensywniejsze prognozowane są w południowo-wschodniej części kraju.

Temperatura maksymalna od 17 st. C nad morzem do 27 st. C na Podkarpaciu. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 90-100 km/h, lokalnie 110 km/h.

Wtorek zapowiada się spokojniejszy, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w dzień od 16 st. C nad morzem do 21 st. C we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.



W środę więcej słońca głównie na południu, południowym zachodzie i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 st. C nad morzem do 24 st. C we Wrocławiu.



Na świąteczny czwartek IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południu kraju i Kujawach burze. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Helu do 28 st. C we Wrocławiu. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.



W piątek ma być zachmurzenie umiarkowane, we wschodniej części kraju duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Helu do 28 st. C we Wrocławiu.



Powrót gorących dni w sobotę. Bez opadów, z małym, miejscami umiarkowanym, zachmurzeniem. Temperatura od 23 st. C na Suwalszczyźnie, około 27 st. C w centrum, do 32 st. C na zachodzie kraju.



W niedzielę prawdziwie letnia pogoda. Temperatura od 25 st. C na Suwalszczyźnie, około 30 st. C w centrum, do 33 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 65 km/h, południowy.