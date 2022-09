W czwartek nadal będzie pogodnie na przeważającym obszarze kraju - powiedziała synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Temperatura około 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie duże może utrzymywać się tylko na północy i północnym wschodzie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała Agnieszka Prasek z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, pogoda w czwartek będzie podobna do środowej.



Zachmurzenie duże może utrzymywać się na północy i północnym wschodzie. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane - powiedziała synoptyk IMGW.



Prognozowana temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie 17 stopni Celsjusza. Na południu kraju ma sięgnąć ok. 20 stopni, a w centrum nieco przekroczyć tę wartość.



Wiatr powieje z kierunków północnych, północno-wschodnich. Będzie słaby i umiarkowany.



W nocy z czwartku na piątek nie zanosi się na zmiany. Nadal ma być pogodnie - większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu tylko na północy i północnym wschodzie.



Prognozowane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m.



Najchłodniej ma być na północnym wschodzie. Tam temperatura minimalna wyniesie 5 stopni Celsjusza, w centrum 7-8 stopni, a na południu 10.