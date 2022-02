​Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi prace projektowe dotyczące stworzenia systemu odwadniania rejonów zagrożonych podtopieniami po zakończeniu wydobycia przez kopalnię Siersza w Trzebini (Małopolskie). Powinny się one zakończyć na przełomie 2022/2023.

Zdj. ilustracyjne / /Łukasz Gągulski / PAP

Jak przypomniał w piątek Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK, opracowane przed dwudziestoma laty założenia dotyczące gospodarki wodnej po zakończeniu wydobycia przez kopalnię Siersza i pompowania wody z niej, zakładały naturalne uspokojenie sytuacji, gdy wypełnią się wyrobiska po kopalni.

To jednak nie do końca się sprawdziło. Wypełnienie wodami gruntowymi leja depresyjnego, jaki tworzy każda kopalnia w wyniku wydobywania węgla i odpompowywania wody z niej, dało jako efekt podniesienie poziomu tych wód i lokalne podtopienia. Jak się okazało, negatywne wpływy wystąpiły także poza obszarami objętymi planowymi kontrolami, prowadzonymi przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń - wyjaśnił Jaros.

W tej sytuacji - wskazał przedstawiciel SRK - niezbędnym stało się stworzenie systemu odwadniania rejonów zagrożonych podtopieniami lub wysokim poziomem wód gruntowych. Docelowo przeprowadzone tam prace powinny zminimalizować zagrożenia wodne oraz zapewnić prawidłowe odwadnianie terenów po zatopieniu i stabilizacji warunków hydraulicznych górotworu w obszarze górniczym byłej KWK Siersza.

Rzecznik przekazał, że w lecie ubiegłego roku SRK podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Jej wartość to prawie 6 mln zł brutto. Całość prac podzielono na 18 zadań, a zakończenie tego etapu przewidziano na przełomie 2022/2023 r.

W oparciu o dokumentacje projektową, SRK będzie mogła wystąpić o środki na sfinansowanie inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejnym etapem będą roboty budowalne. Ich szacunkowe koszty oraz kolejność prac zostanie ustalona na podstawie dokumentacji - wyjaśnił Jaros.

Zgodnie z założeniami rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano wstępnie na rok 2024. Przewiduje się wykonanie przebudowy cieku Kozi Bród (rozszczelnienie i pogłębienie) na odcinku ok. 1,4 km, budowę rowów i kanalizacji odwadniających tereny obniżeń z odprowadzeniem wód do cieków lokalnych (ciek Kozi Bród, ciek Młoszówka), budowę kilku studni odwadniających grawitacyjnie płytkie wyrobiska z odprowadzeniem wód do cieku Kozi Bród, niwelacje terenów obniżeń - w niewielkim zakresie wykonanie nasypów oraz budowę kanalizacji drenażowej wraz z przepompownią w obszarze obniżeń zabudowy Osiedla Izabela.