Władze województwa podpisały umowę z firmą, która zbuduje gmach Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Inwestycję zrealizuje firma Hochtief Polska za 172 mln zł. Zgodnie z umową budynek powinien być gotowy w marcu 2023 roku.

Wizualizacja budynku - - Heinle, Wischer und Partner Architekci / Materiały prasowe

W nowoczesnym gmachu, który powstanie przy al. Bora-Komorowskiego w krakowskich Czyżynach, znajdzie się wystawa stała, której tematem przewodnim będą wielkie marzenia człowieka. Złoży się na nią ponad 100 nowoczesnych interaktywnych eksponatów i urządzeń - obecnie trwają przetargi nieograniczone na ich produkcję, dostawę i montaż. Oprócz wystawy stałej do dyspozycji odwiedzających będzie m.in. sześć laboratoriów i pracowni, w których będzie można samodzielnie prowadzić doświadczenia naukowe.

Wizualizacja - strefa wejściowa / Materiały prasowe

Projekt obiektu został wybrany w lutym 2018 roku w wyniku konkursu architektonicznego, który wygrała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner. Planowany gmach ma kształt ostrosłupa trójkątnego, jest podzielony na cztery bryły i częściowo zagłębiony w ziemi. Na jego dachu zaplanowano spacerowy ogród o powierzchni prawie 10 tys. m. kw., gdzie znajdą się rośliny imitujące krajobrazy różnych zakątków świata. Obok obiektu posadzonych zostanie 296 drzew, 465 krzewów oraz łąki kwietne.



Wizualizacja z poziomu ogrodu na dachu / Materiały prasowe

Budynek z rozwiązaniami ekologicznymi będzie korzystał z zasobów energii odnawialnej, dzięki wykorzystaniu pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia.



Zgodnie z zaprezentowanym projektem scenografii Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, na jego ekspozycję złoży się pięć sal, w których będą przedstawione wyobrażenia m.in. neuronów, helis DNA i ludzkich tkanek.



Inwestycja, której łączna wartość wraz z wyposażeniem wyniesie ponad 242 mln zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej - 167 mln zł z tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.



Nazwa instytucji Cogiteon nawiązuje zarówno do łacińskiego słowa "cogito", jak i sentencji Kartezjusza "Myślę, więc jestem" oraz cyklu poetyckiego "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. Nazwa czerpie również z greki, o czym świadczy przyrostek odwołujący się do miejsca działań artystycznych i rozrywkowych - "odeonu".