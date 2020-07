Nie żyje 25-latek z Gdańska, który postanowił się ochłodzić w jeziorze Pile w Bornem Sulinowie. Jego ciało wydobyto z wody po blisko trzygodzinnej akcji poszukiwawczej. Na brzegu zostali koledzy mężczyzny. Razem świętowali urodziny jednego z nich.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Policja informację o tym, że mężczyzna nie wyszedł z jeziora Pile w Bornem Sulinowie, otrzymała wczoraj po godz. 22 - mówi oficer prasowa szczecineckiej policji Anna Matys.

Po trwającej blisko trzy godziny akcji poszukiwawczej wydobyto w z wody ciało 25-latka, turysty z Gdańska. W poszukiwaniach brali udział m.in. strażacy, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Koszalina, WOPR, przewodnik z psem i funkcjonariusze policji z Bornego Sulinowa.



Według policyjnych ustaleń, na pomoście było trzech mężczyzn, turystów z Gdańska. Spożywali alkohol, obchodzili urodziny jednego z nich. Jeden z mężczyzn postanowił wejść do wody i się ochłodzić. Pływał przy pomoście. Trwało to może 10-15 minut. W pewnym momencie mężczyźni postanowili się rozejść. Zeszli z pomostu, zawołali kolegę i czekali na niego na brzegu. Gdy nie wychodził z wody, rozpoczęli poszukiwania i wezwali pomoc - mówi Matys.



Ciało 25-latka zostało zabezpieczone do sekcji.



Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.