W niedzielę pociągi II linii metra zaczęły kursować nowym odcinkiem wybudowanym na Pradze-Północ i Targówku.

Funkcjonariusze straży metra na nowo otwartej stacji Trocka / Tomasz Gzell / PAP

Pierwsze składy nowego odcinka podziemnej kolei pojawiły się przed popołudniem na stacjach Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

Prezydent Warszawy powiedział z tej okazji, że "metro dojechało na Targówek". Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli - dodał.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej - przypomniał.

Poinformował ponadto, że trwają prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

Także minister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że "metro warszawskie jest jednym z największych beneficjentów wsparcia unijnego w Polsce". Nie ma drugiego takiego beneficjenta na poziomie samorządów w Polsce jak metro warszawskie - ocenił.

Nowe stacje udało otworzyć się w niedzielę dzięki temu, że w tym tygodniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że pozytywnie zakończyły się kontrole na e wszystkich stacjach II linii metra na Targówku. W piątek podczas konferencji prasowej przekazał, że pozwolenie na ich użytkowanie zostało wydane.

Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 r. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tys. pasażerów.